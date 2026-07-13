قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي المهم.
وأضاف في مقابلة هاتفية مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز "سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حامي المضيق. ربما سنسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب تعويضنا عن ذلك".
وتطرق ترامب إلى مذكرة التفاهم مع إيران قائلا: "كان بيننا اتفاق وهم نقضوه".
وفي وقت سابق من الإثنين، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز، متهمة الضغوط الأميركية بعرقلة هذه الجهود.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم يفِ الطرف الآخر بتعهداته.