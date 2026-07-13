وأضاف ⁠في مقابلة هاتفية مع برنامج (فوكس ⁠اند ‌فريندز) على ⁠قناة فوكس نيوز "سنسيطر على ⁠المضيق، وربما ​سنديره. ⁠سنصبح ​حامي المضيق. ربما سنسمى الملاك ​الحارس للمضيق. ويجب تعويضنا عن ذلك".

وتطرق ترامب إلى مذكرة التفاهم مع إيران قائلا: "كان بيننا اتفاق وهم نقضوه".

وفي وقت سابق من الإثنين، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز، متهمة الضغوط الأميركية بعرقلة هذه الجهود.