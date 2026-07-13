وفي وقت سابق من الإثنين، نقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن مقذوفا أميركيا أصاب عبادان وأسفر عن إصابة شخص.

كما أفادت الوكالة بوقوع انفجارات مجهولة المصدر في منطقتين جنوبي إيران قرب مضيق هرمز، مع تواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة.

وأكدت وسائل إعلام وسكان سماع دوي انفجارات ظهر الإثنين قرب بندر عباس وجزيرة قشم، مضيفة أن الانفجارات "يبدو أنها حدثت عند الساحل الغربي لبندر عباس".

وتبادلت القوات الأميركية والإيرانية شن هجمات مكثفة بصواريخ وطائرات مسيّرة ⁠خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت طهران إنها استهدفت خلالها منشآت عسكرية أميركية في دول خليجية وأعلنت مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إنه استهدف منشآت عسكرية أميركية في البحرين والكويت، ودمر أنظمة رادار في سلطنة عمان، وقصف خزانات وقود ومستودعات ذخيرة في الأردن.

وأعلن الجيش الأميركي أنه قصف أنظمة دفاع جوي إيرانية ومواقع رادار ساحلية، وقدرات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقوارب صغيرة، الأحد، باستخدام طائرات وسفن حربية وطائرات مسيّرة.