ونقل البيان عن مصدر عسكري أردني مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم (الاثنين)، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية"، مشيرا إلى أنها "لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأضاف أن "فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة".

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الإثنين، إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن صفارات الإنذار أطلقت، مطالبة الجميع بمتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي بيان آخر، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على جاهزيتها العسكرية للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين في المملكة.

كما أعلن الجيش الكويتي، الإثنين، التصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأضاف الجيش في بيان: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" استكمال موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، مؤكدة استهداف عشرات المواقع.

وقالت إن الضربات شملت أنظمة الدفاع الجوي، ورادارات ساحلية، ومعدات للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى زوارق سريعة، مؤكدة أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة العالمية، وأن إيران لا تسيطر عليه.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات في جزيرة قشم ومدينة جاسك، وفي مناطق بمحافظة بوشهر.

كما تحدثت، عن وقوع انفجارات في سيستان وبلوشستان والأحواز، فيما أعلن نائب محافظ خوزستان أن موقعين في محيط مدينة الأحواز تعرضا لهجوم أميركي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أطلق النار من جديد، على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال الجيش الأميركي، أن طائرات أميركية نجحت في إسقاط صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيّرة، في إطار حماية حركة الملاحة في المضيق.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله، إن نحو عشرين سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بالتنسيق مع القوات الأميركية لضمان سلامة الملاحة.