وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن صفارات الإنذار أطلقت، مطالبة الجميع بمتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي بيان آخر، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على جاهزيتها العسكرية للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين في المملكة.

وأوضحت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس، ذوداً عن الوطن.