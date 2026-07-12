وبحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان فقد تعرضت "ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية".

وأضاف أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي "استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها".