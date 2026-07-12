كان الديوان الأميري القطري قد أعلن الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على رحيل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك لمدة 4 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد .

وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمدة 4 أيام اعتبارا من الأحد الموافق 12 يوليو وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري.

كما أعلنت مملكة البحرين، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 4 أيام اعتبارا من الأحد.

وذكر الديوان الملكي البحريني، في بيان، أن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لأربعة أيام، حدادا على وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

كما أعلنت الكويت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد 4 أيام على وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأوضح الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعلن الحداد الرسمي وتنكس الأعلام داخل البلاد وفي سفارات دولة الكويت في الخارج اعتبارا من الأحد ولمدة 4 أيام على وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وفي الأردن، نعى الديوان الملكي الهاشمي الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية الأحد.

وبأمر من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعلن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن الحداد على الفقيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام اعتبارا من الأحد.