ونقل التلفزيون عن مصدر في وزارة الداخلية قوله: "قتل شخص من جراء انفجار عبوة ناسفة كان ينقلها بسيارته على طريق دمشق - السويداء، قبل أن يتمكن من زرعها في الطريق العام".

كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية للإخبارية السورية بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة على طريق دمشق - السويداء بعد خروجها من مدينة السويداء، ما أدى إلى مقتل سائقها.

وبحسب التحقيقات الأولية، تبيّن أن سائق السيارة كان بصدد زرع العبوة الناسفة على الطريق العام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى وعرقلة حركة تنقل الأهالي من وإلى المدينة.

وباشرت قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتأمين الموقع ورفع الأدلة اللازمة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد ارتباطات المتورطين والجهات التي تقف خلف هذا المخطط.