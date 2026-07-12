ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، افتتح الجلسة رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وأدى أعضاء المجلس القسم بحضور الرئيس الشرع.

وقال الشرع، في كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب: "لا تزال البشرية منذ نشأتها تبحث عن الطريق الأمثل لإدارة مصالحها فالقبول والرضا وسيلة لطرد الخلاف".

وبين أن "سوريا تكتب تاريخاً مجيداً يعبر عن بطولاتها ونحن أمام مسؤولية لبناء الوطن والفرد وتغليب المسؤولية ونحن شركاء في بناء المسؤولية والمجلس اليوم منبر للحق والعدالة".

كما دعا إلى جعل هذا المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، وأن يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات.

وقال الشرع إن "سوريا اليوم تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها ولنصنع معاً تاريخ سوريا الحديثة".

وأشار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس إلى أن "جلسة اليوم تاريخية تمثل دماء الشهداء ولحظة تاريخية فارقة نعلن فيها للعالم أن سوريا نفضت عنها غبار الحرب".

وبين الأحمد أن القيمة الحقيقية لا تقاس بالكلمات بل ‏تقاس بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري العظيم‎.‎

من جهته، دعا أسامة العساف أكبر أعضاء مجلس الشعب سناً، أعضاء اللجنة ‏القانونية المؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات ‏ووضع الضوابط الانتخابية للمكتب الرئاسي لمجلس الشعب.‏

ويعد انعقاد ‏الجلسة الافتتاحية لمجلس ‏الشعب الجديد، الأحد، ‏محطة مفصلية تؤرخ لانطلاق أول مجلس بعد ‏إسقاط نظام ‏الأسد، عبر إجراءات قانونية وتنظيمية، تستند إلى الإعلان ‏الدستوري ‌‏2025.‏