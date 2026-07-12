جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإمارات، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين في زيارة أخوية يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى مصر.

كما تطرق رئيس الإمارات والرئيس المصري إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الشيخ محمد والرئيس المصري خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكان رئيس دولة الإمارات قد وصل في وقت سابق مدينة العلمين حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

يرافق رئيس الإمارات خلال الزيارة وفد يضم كلا من الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.