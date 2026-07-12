أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها.
وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.