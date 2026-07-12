وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوات أمنية داهمت، فجر الأحد، منزل النائب السابق طلال الزوبعي في حي الحارثية بشارع الزيتون، وألقت القبض عليه واثنين من أبنائه بتهمة الفساد المالي.

وسبق للزوبعي أن شغل منصب رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي خلال الدورات السابقة.

كما أفادت وسائل الإعلام بأن قوات عراقية داهمت منزل السياسي والوزير العراقي أحمد الأسدي، وعثرت على مبالغ مالية ضخمة وسبائك ذهبية تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار عراقي.

وأضافت أن قوات عراقية داهمت، فجر الأحد، منزل أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة محمد شياع السوداني، داخل المنطقة الخضراء، وعثرت على مبالغ مالية تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار، إلى جانب 13 سبيكة ذهب مخبأة داخل سيارة في منزله، فيما تمكن من الفرار.

وأوضحت أن الأسدي، المولود عام 1970، يعد قياديا بارزا في الإطار التنسيقي الشيعي ونائبا حاليا، وقد فر إلى مكان مجهول، فيما اعتقلت القوات الأمنية أحد أقاربه من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ويخضع أكثر من 47 نائبا في البرلمان العراقي، إلى جانب وكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة، للتحقيق في قضية فساد والاستيلاء على المال العام، يقودها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي.