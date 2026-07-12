ونعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمير قطر السابق، قائلا: "خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان."

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر أميراً وحكومةً وشعبًا، في وفاة الأمير الوالد، متمنيا أن يديم على قطر وشعبها الأمن والاستقرار.

وعبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن" ألمه وحزنه لوفاة أمير دولة قطر السابق، الذي شكّل رحيله خسارةً كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي".

وقال عون إن "لبنان، رئيسا وشعباً، يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبّر عنها الفقيد الكبير تجاهه، ولا سيما خلال العدوان الإسرائيلي في يوليو العام 2006، حيث وقفت دولة قطر بقيادته إلى جانب لبنان في واحدة من أحلك مراحله، وساهمت في التخفيف من معاناة أبنائه".

وأعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب عن خالص التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ويحفظ دولة قطر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد الأزهر، في بيان، أن الشيخ أحمد الطيب استذكر إسهامات الأمير الوالد في خدمة دولة قطر، ودوره في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، إلى جانب مساندته المبادرات الإنسانية والتنموية، وجهوده في ترسيخ دعائم نهضة قطر الحديثة وتعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب.

بدوره، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر وشعبها في وفاة الأمير الوالد.

كما تقدم حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني بخالص المواساة وصادق التعازي إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى القيادة القطرية والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير الوالد، واصفا الفقيد بأنه طيب الذكر وصاحب القيم والمبادئ الإنسانية والوطنية، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري جميل الصبر وحسن العزاء.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتقدم بالتعازي والمواساة لأمير دولة قطر ولأسرة الفقيد الكريمة وللشعب القطري.

قادة العالم

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن خالص تعازيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدا استذكاره لقيادته البصيرة وإسهاماته القيمة في تنمية دولة قطر.

كما نعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الأمير الوالد، وقال إنه كان زعيما صاحب رؤية ثاقبة قاد قطر إلى مستويات عالية من التنمية والازدهار، وتقدم بخالص التعازي إلى أمير قطر وإلى جميع أفراد الأسرة المالكة والشعب القطري.

من جانبه، تقدم رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم بأحر التعازي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعائلة المالكة القطرية وشعب دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.