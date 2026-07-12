وأوضح الجيش الكويتي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع في عدد من المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ولم يكشف الجيش الكويتي عن طبيعة الأهداف الجوية أو عددها أو الجهة التي تقف وراءها، كما لم يعلن حتى الآن عن وقوع خسائر أو أضرار ناجمة عن عمليات الاعتراض، مؤكدًا استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها لحماية أجواء البلاد والتعامل مع أي تطورات ميدانية.