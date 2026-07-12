كما أفادت الداخلية القطرية: "على الجميع البقاء في المنازل والأماكن الآمنة والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية والمناطق المكشوفة حتى زوال الخطر".

وأعلن الجيش الأميركي الأحد أنه يشن ضربات ضد إيران ردا على هجوم استهدف سفينة مدنية في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن الجيش الأميركي ⁠شنّ جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن ‌هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة ‌حاويات ‌ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.

وحسبما ذكرت "سنتكوم" في بيان فقد "بات أحد أفراد الطاقم المدنيين ⁠في ‌عداد المفقودين، والسفينة ⁠غير قادرة على ⁠مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع ⁠على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات".

وأكدت "سنتكوم" أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن من بين الأهداف التي تستهدفها الضربات الأميركية في إيران، مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى رادارات المراقبة الجوية ومواقع تخزين الصواريخ.

وعلّق وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، على الجولة الجديدة من الضربات الأميركية على إيران فجر اليوم الأحد قائلا في منشور على حسابه في "إكس" إن إيران "اتخذت خيارا سيئا وهي الآن تدفع الثمن".