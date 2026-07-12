وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إن الجيش الأميركي ⁠شنّ جولة جديدة من الضربات على إيران، بعد أن ‌هاجمت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة ‌حاويات ‌ترفع علم قبرص كانت تعبر مضيق هرمز.

وذكرت "سنتكوم" في بيان "صار أحد أفراد الطاقم المدنيين ⁠في ‌عداد المفقودين، والسفينة ⁠غير قادرة على ⁠مواصلة رحلتها بسبب حريق اندلع ⁠على متنها وأضرار جسيمة لحقت بغرفة المحركات".

وأكدت "سنتكوم" أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في منشور على حسابه في "إكس" إن إيران اتخذت خيارا سيئا وهي الآن تدفع الثمن.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن من بين الأهداف التي تستهدفها الضربات الأميركية في إيران، مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى رادارات المراقبة الجوية ومواقع تخزين الصواريخ.

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن تقارير تحدثت عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فقد وقعت انفجارات أيضا في بوشهر وعسلويه جنوبي إيران.

وذكرت ⁠هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ​اليوم ‌الأحد أنها تلقت بلاغا ‌عن ‌واقعة على بعد ‌تسعة أميال ‌بحرية ⁠شرقي سلطنة عُمان.

وأفادت ⁠الهيئة ‌بأن سلطات ⁠عسكرية أبلغت بأن ⁠سفينة ​حاويات ⁠تعرضت لأضرار ​مما أدى ​إلى اندلاع حريق على ​متنها.

وكانت وسائل ⁠إعلام رسمية إيرانية قد ذكرت أن البحرية التابعة للحرس ‌الثوري أعلنت في وقت ‌مبكر ‌من صباح اليوم الأحد أنها ‌أغلقت مضيق ‌هرمز ⁠حتى إشعار آخر.

وجاء إعلان الحرس الثوري ⁠الإيراني بعد ‌أن أطلقت البحرية التابعة له ⁠نيرانا تحذيرية على سفينة، ⁠قائلة إنها ⁠حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به، حسبما ذكرت "رويترز".

وحسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي فإن الحرس الثوري أطلق صاروخا على سفينة شحن تجارية حاولت عبور مضيق هرمز ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لأضرار.

وصرّح مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس"، بأن واشنطن كانت قد طالبت إيران بإعلان رسمي يؤكد فتح مضيق هرمز ووقف استهداف السفن، لكن الهجوم جاء بدلا من ذلك.