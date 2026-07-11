وجاء إعلان الحرس الثوري ⁠الإيراني بعد ‌أن أطلقت البحرية التابعة له ⁠نيرانا تحذيرية على سفينة، ⁠قائلة إنها ⁠حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به، حسبما ذكرت "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن التلفزيون الإيراني، أن تقارير تحدثت عن وقوع انفجارات في بوشهر وعسلويه جنوبي إيران، فجر الأحد.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الحرس الثوري أطلق صاروخا على سفينة شحن تجارية حاولت عبور مضيق هرمز ما أدى إلى إصابتها وتعرضها لأضرار.

وقال مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس"، إن واشنطن كانت قد طالبت إيران بإعلان رسمي يؤكد فتح مضيق هرمز ووقف استهداف السفن، لكن الهجوم جاء بدلا من ذلك.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر مطلع، السبت، أن سلطنة عُمان أعدّت مقترحا لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين.

وأضافت الشبكة أنه، بموجب الاتفاقية، التي لم تُوقَّع بصيغتها النهائية بعد، سيبقى كلا الممرين مفتوحين.

وسيسمح الممر الجنوبي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية العُمانية، بحرية الملاحة كما كانت قبل الحرب.

أما السفن التي تعبر الممر الشمالي، الذي يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، فستحتاج إلى موافقة مسبقة من إيران، مع العلم أنه لن تُفرض أي رسوم بموجب الاتفاقية.

وقد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بنظيره العُماني، بدر البوسعيدي، في مسقط، السبت، حيث ناقش المسؤولان آليات ضمان المرور الآمن للسفن في الممر المائي.

وفي وقت سابق، نقلت "آي بي سي نيوز" عن مسؤولين أميركيين قولهم: "الولايات المتحدة تنتظر من محادثات، السبت، مع إيران أن يعود مضيق هرمز مفتوحا بالطريقة نفسها التي كان عليها قبل الحرب".

وأضاف المسؤولون: "إذا لم تعلن إيران، السبت، أن مضيق هرمز بات مفتوحا كما كان قبل الحرب، فإنه لن يكون يوما سعيدا بالنسبة إليهم".

وعقد الأميركيون والإيرانيون، بعد توقيع مذكرة التفاهم في يونيو، جولتي مباحثات، الأولى مباشرة في سويسرا، والثانية غير مباشرة في قطر، لكنهما لم يحققا خلالهما أي تقدم.

وفي محاولة لإنعاش المفاوضات، وصل إلى إيران، الجمعة، وفد قطري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم، نظرا إلى أن الدوحة تتولى وساطة بين طهران وواشنطن.

كذلك دعت باكستان، التي تتولى هي الأخرى دورا مماثلا، طهران إلى الحفاظ على "مكتسبات سلام تحققت بصعوبة" مع واشنطن، وفقا لما كتبه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في منشور على منصة إكس.