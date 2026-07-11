واستعرض الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يلبي تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالنتائج المتميزة والمستوى المشرف للمنتخب المصري لكرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان إن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأضافت الخارجية المصرية أن الوزيرين أشادا بما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من تطور وزخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وما تعكسه الشراكة الاستراتيجية من خصوصية، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول الاتصال بحسب بيان الخارجية المصرية مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وايران، حيث عبد العاطي أهمية البناء على هذا المسار بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددا على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، باعتبار أمنها واستقرارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

كما تبادل الوزيران بحسب بيان الخارجية المصرية الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن الملاحة ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.