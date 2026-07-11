يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد عسكري أميركي محادثات في لبنان لبحث آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة "تجريبية" في جنوب البلاد.

وقال المصدر إن "لبنان سيشارك"، بعدما كان مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات قد أفاد في وقت سابق بأن لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة، و"ستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني".

وتستعد العاصمة الإيطالية لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يومي 15 و16 يوليو الجاري، بوساطة أميركية، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي أُعلن التوصل إليه في أواخر يونيو الماضي.

وأضاف المسؤول الأميركي أن "اجتماعات روما ستتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق الفنية، التي ستتولى معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار العام، تمهيدا لتنفيذ بنوده على الأرض".