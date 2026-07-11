ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد "تناول الاتصالان مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وكذلك الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، حيث جرى استعراض أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية".

وأعرب الشيخ عبد الله، خلال الاتصالين، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً حرص الدولة على دعم كل ما يعزز أمن البلدين واستقرارهما، ويحفظ سلامة شعبيهما.

كما بحث الشيخ عبد الله مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وأيمن الصفدي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بالعلاقات الأخوية الإماراتية القطرية والإماراتية الأردنية، ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.