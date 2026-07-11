ووفق بيان الوزارة، فقد "أسفرت التحقيقات الجارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي أُلقي القبض عليها مؤخرا، إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية، عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق في شهر مايو الماضي".

وأوضح البيان أن الخلية أقرت خلال التحقيقات "بتنفيذ العملية بهدف استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الفوضى بين المواطنين".

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العام، نجحت في عملية أمنية معقدة ومتابعة استخباراتية دقيقة في الإطاحة بكامل أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، عبر سلسلة مداهمات متزامنة وفي آن واحد استهدفت مواقعهم المتفرقة في دمشق وريفها، وشملت القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور.

من جانبه، وجه وزير الداخلية السوري أنس خطاب بتكثيف الإجراءات الأمنية لتعزيز الاستقرار في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، السبت، أن ذلك جاء خلال ترؤس الوزير خطاب، بحضور نائبه وعدد من معاونيه، جلسة عمل مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات.

وأضافت أنه جرى خلال الجلسة استعراض مستجدات الواقع الأمني، ومناقشة الخطط والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن الوزير خطاب وجه بتكثيف الإجراءات الأمنية وفق الخطط المعتمدة، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة لمختلف البلاغات والحوادث، بما يعزز أمن المواطنين.

وكانت الوحدات المختصة في وزارة الداخلية نفذت خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلة عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم داعش في المنطقة الجنوبية.