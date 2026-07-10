وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أجرينا اتصالات مع الجانب التركي في هذا الصدد وسنواصل اتصالاتنا".

وأضاف "يمكنني أن أقول أمرا واحدا: إنه موضوع حساس للغاية".

وقالت صحيفة "حرييت" القريبة من الحكم، إن منظومة "إس 400 تم بيعها لبلد ثالث" هو بلد في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى تركيا إلى التخلص من هذه المنظومة الروسية المضادة للصواريخ والتي ابتاعتها في 2017، بعدما تعرضت بسببها لعقوبات من جانب الكونغرس الأميركي.

وقد استبعدت أنقرة من برنامج مقاتلات إف 35 العام 2019، وتعرضت في العام التالي لعقوبات فرضها عليها الكونغرس الأميركي ضمن قانون "التصدي لخصوم أميركا".

كذلك، لم تحصل على محركات من طراز "إف 110" لمقاتلة "كان" التركية.

وخلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الثلاثاء والأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يؤيد رفع هذه العقوبات، لكن قراره وحده في هذا الصدد ليس كافيا.

وعلى تركيا تاليا أن تتخلص من منظومة اس-400 الروسية الموجودة على أراضيها، حتى لو لم يتم تشغيلها سوى لإجراء اختبارات. لكن بيع المنظومة يتطلب موافقة روسيا، كون تركيا لا تملك رخصة لإعادة تصديرها.