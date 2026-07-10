وبحسب الهيئة، يأتي القرار في انتظار اتضاح مسار التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب نتائج المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الإدارة الأميركية، المنشغلة خلال الأيام الأخيرة بالتوتر مع إيران، أعربت عن مخاوفها من احتمال انجرار إسرائيل إلى المواجهة، ما دفع البيت الأبيض إلى مطالبة تل أبيب بضبط تحركاتها العسكرية.

وأضاف المصدر أن إسرائيل مستعدة لاستغلال أي هجوم إيراني محتمل عليها لتنفيذ ضربات واسعة داخل إيران، إلا أن التوجيهات الأميركية دفعت القيادة السياسية إلى إصدار أوامر للجيش بالانتظار، تفاديا لتوسع رقعة المواجهة.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الأسبوع المقبل الانسحاب من "مناطق التجربة" (Pilot Areas) في جنوب لبنان، بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

وأشارت إلى أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، يحيئيل لايتر، سيترأس الوفد الإسرائيلي في هذه المحادثات، إلى جانب الفريق الذي شارك في جولات التفاوض السابقة مع الجانب اللبناني