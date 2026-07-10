وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "طلبت منا إيران مواصلة المحادثات، ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

وشهد يوما الأربعاء والخميس تبادلا عنيفا لإطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد تصريح ترامب أن وقف إطلاق النار "انتهى"،مما أثار الشكوك بشأن صمود مذكرة التفاهم بين الطرفين التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل تام.

لكن في وقت سابق من الجمعة، أكد مسؤول أميركي أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة، رغم التصعيد العسكري يومي الأربعاء والخميس.

وحسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، فإن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران".

ووصف المسؤول المناقشات الجارية بأنها "محادثات فنية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم بحلول منتصف أغسطس المقبل تقريبا".

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى حل قضايا معقدة، أبرزها البرنامج النووي لطهران، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض تجميد مؤقت على تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزوناتها الحالية من اليورانيوم شبه الجاهز لصنع قنبلة ذرية.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى مساعي باكستان وقطر ووسطاء آخرين في المنطقة إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإحياء المفاوضات بين الطرفين.