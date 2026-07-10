وقالت المتحدثة إن الجيش الألماني يعتزم "تقليص بصمته"، أي تقليص حجم وجوده في المنطقة، مضيفة أن ألمانيا ستواصل الإسهام في تدريب قوات البشمركة الكردية، وهي قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان العراق.

وأوضحت المتحدثة أن "فريقا من المستشارين العسكريين سيبقى في السفارة" لمواصلة هذه المهمة، لكنها امتنعت، لأسباب أمنية، عن الكشف عن عدد الجنود الموجودين حاليا في أربيل أو الذين سيبقون فيها مستقبلا.

ويشارك الجنود الألمان المنتشرون في كردستان العراق ضمن إسهام ألمانيا في "عملية العزم الصلب الدولية"، التي تقرر إنهاؤها في سبتمبر بناء على قرار من الحكومة العراقية، وقد يشكل المستشارون العسكريون جزءا من مبادرة جديدة محتملة لبناء القدرات العسكرية.

وفي تقرير سابق، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن الحكومة بررت قرار الانسحاب أمام أعضاء البرلمان بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المعسكر متعدد الجنسيات في أربيل، وبالتالي لن تعود توفر الحماية للمعسكر الألماني، بما في ذلك عبر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كان القسم الألماني من المعسكر قد أخلي مؤقتا في الفترة الأخيرة بسبب التهديدات الأمنية، لكنه استخدم مجددا لاحقا.

وكانت وزارة الدفاع قد أبلغت الجمعة بخططها المتعلقة بأربيل، ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في وقت لاحق.

ويقع المعسكر العسكري على أطراف مطار أربيل، وقد تعرض منذ بدء حرب إيران في الربيع الماضي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة نسبت إلى عمليات انتقامية إيرانية، إلا أنها لم تكن تستهدف القوات الألمانية بشكل مباشر.