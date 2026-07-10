وحسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ"، الجمعة، عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، فإن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي مع إيران".

ووصف المسؤول المناقشات الجارية بأنها "محادثات فنية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم بحلول منتصف أغسطس المقبل تقريبا".

وتسعى الولايات المتحدة وإيران إلى حل قضايا معقدة، أبرزها البرنامج النووي لطهران، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى فرض تجميد مؤقت على تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزوناتها الحالية من اليورانيوم شبه الجاهز لصنع قنبلة ذرية.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى مساعي باكستان وقطر ووسطاء آخرين في المنطقة إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإحياء المفاوضات بين الطرفين.

وفي حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، انتهاء العمل بمذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار مع إيران وأمر بجولتين من الغارات الجوية، فإنه يركز على إعادة فتح مضيق هرمز، ولا يزال حريصا على تجنب العودة إلى حرب شاملة، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ويرى الوسطاء أنه "بغض النظر عن التصعيد الأخير، فقد أحرز الطرفان تقدما نحو التوصل إلى اتفاق في جولات المحادثات السابقة، ويرغبان في منع انهيار مذكرة التفاهم".

وقال مصدر إقليمي من إحدى الدول الوسيطة لـ"أكسيوس"، إن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني تعارض مذكرة التفاهم وتسعى إلى تقويضها.

وكشفت مصادر أن مسؤولين قطريين وباكستانيين وأتراك ومصريين وسعوديين أجروا اتصالات هاتفية متعددة الأربعاء مع مسؤولين أميركيين وإيرانيين، في محاولة لتهدئة الوضع.