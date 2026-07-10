وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن السجلات الضريبية الخاصة بيائير لعام 2026 قدمت تحت الاسم الجديد، مشيرة إلى أنها حملت رقم الهوية وعنوان السكن نفسهما الواردين في كشوفاته الضريبية لعام 2024 التي قدمت باسمه الأصلي.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن تغيير الأسماء رسميا يعد إجراء غير قابل للتراجع عنه لمدة 7 سنوات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يائير (34 عاما) ينوي اعتماد الاسم الجديد علنا، أم أنه اتخذ الخطوة لأغراض أخرى، لا سيما أنه لا يزال يستخدم اسمه الأصلي على حساباته الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي.

ويجمع الاسم الجديد بين اسم عمه الراحل يوناتان (يوني) نتنياهو، قائد وحدة نخبة سابق في الجيش الإسرائيلي، وبين "هون"، وهو اللقب الأصلي لجده لأمه.

وكان يائير، وهو ناشط يميني ومقدم برامج "بودكاست" يقيم في ولاية فلوريدا الأميركية منذ سنوات، قد استخدم لقب "هون" كاسم مستعار على بعض منصات التواصل الاجتماعي لأعوام، من دون أن تتضح أسباب توقيت توثيقه رسميا الآن.

ويعرف الابن الأكبر لنتنياهو بمواقفه المثيرة للجدل عبر الإنترنت، وصلاته بشخصيات من اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغير فيها أفراد من عائلة نتنياهو أسماءهم، إذ أظهرت سجلات عقارية في لندن سابقا أن ابنه الآخر، أفنير، اشترى شقة هناك مستخدما الاسم القانوني المستعار "آفي سيغال"، وهو اسم عائلة جدته لأبيه قبل الزواج.

وعزا أفنير ذلك العام الماضي إلى مخاوف أمنية خلال فترة دراسته في العاصمة البريطانية.

كما غير رئيس الوزراء نفسه اسمه إلى "بنيامين بن نيتاي" خلال فترة دراسته في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة في السبعينيات، وصرح لاحقا أن الهدف من ذلك كان تسهيل نطق الاسم على الأميركيين.