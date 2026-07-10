وحسب "كان"، ينتظر المسؤولون الإسرائيليون، الذين لم يكشف التقرير أسماءهم، الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل الانضمام إلى الضربات بعد يومين من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير التقرير، الذي لم يذكر مصدره، إلى أن مسؤولين إسرائيليين يتوقعون استمرار الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبالمثل، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن مصدر إسرائيلي قوله إن بلاده مهتمة بالانضمام إلى الضربات المستقبلية، و"استئناف الحرب بشكل كامل".

وأشارت الصحيفة نقلا عن المصدر الذي لم تكشف اسمه، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة ضرباتها على إيران: "نحن على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر".

وأضاف المصدر أن إسرائيل، رغم أنها "لا ترغب في العودة إلى الوضع الذي يضطر فيه الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ، فإنها لا تريد تجاهل ما يحدث في إيران".

وتابع: "لذا، إذا كان هذا هو الثمن الذي سيتعين علينا دفعه فسنتحمل هذا الوضع".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى استعدادات إسرائيلية للانضمام إلى الحرب مجددا، بعد شكوك بشأن إمكانية صمود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، التي من المفترض أن تمهد الطريق إلى اتفاق شامل.

في المقابل، تسعى باكستان وقطر ووسطاء آخرون في المنطقة إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإحياء المفاوضات بين الطرفين، حسبما أفاد مصدران من الدول الوسيطة ومسؤول أميركي موقع "أكسيوس" الإخباري.

وفي حين أعلن ترامب، الأربعاء، انتهاء العمل بمذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار مع إيران وأمر بجولتين من الغارات الجوية، فإنه يركز على إعادة فتح مضيق هرمز، ولا يزال حريصا على تجنب العودة إلى حرب شاملة.

ويرى الوسطاء أنه "بغض النظر عن التصعيد الأخير، فقد أحرز الطرفان تقدما نحو التوصل إلى اتفاق في جولات المحادثات السابقة، ويرغبان في منع انهيار مذكرة التفاهم".