وقالت الوزارة، في بيان، إن تفكيك الخلية جاء بعد "عملية أمنية معقدة" نُفذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن، وشملت مداهمات متزامنة في دمشق وريفها.

وأضافت أن العمليات الأمنية استهدفت مواقع في القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسيا وعش الورور، وأسفرت عن توقيف جميع أفراد الخلية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل المخطط.

وأكدت الداخلية السورية أن هويات أفراد الخلية وأدوارهم وارتباطاتهم ستُعرض على الرأي العام بعد استكمال التحقيقات.

وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب، عبر منصة "إكس"، إن "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا"، مضيفا أن السلطات ستكشف لاحقا تفاصيل أدوار أفرادها وارتباطاتهم.

وكانت دمشق شهدت، الثلاثاء، تفجيرين في محيط منطقة جسر فكتوريا وسط العاصمة، قرب الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى سوريا.

وأسفرت التفجيرات عن مقتل شخص وإصابة العشرات، وفق وزارة الصحة السورية.