وقال فيدان إن تحقيق السلام في لبنان "يمر عبر تغيير المفهوم الأمني الإسرائيلي"، معتبرا أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتطلب مراجعة النهج الأمني الذي تتبعه إسرائيل.

وفي ما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيدان ردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء حوار معه: "لنأمل بحكومة أفضل"، في إشارة إلى مستقبل العلاقات مع إسرائيل.

وبشأن احتمالات تعرض تركيا لهجوم إسرائيلي وتفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكد وزير الخارجية التركي أن "أحكام الحلف واضحة تماما"، مضيفا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قائد سلام".

وفي الملف الأوكراني، كشف فيدان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد أمامه التزامه بتفاهمات ألاسكا، لكنه شدد على أن "أي التزام أحادي لن ينجح من دون موافقة الأوكرانيين".

كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل قريب مع الولايات المتحدة بشأن مقاتلات "إف-35"، مشيرا إلى أن تركيا دفعت ثمن هذه الطائرات "قبل خمس أو ست سنوات".