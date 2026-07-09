حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر "إذا لزم الأمر"، وذلك مع تبادل طهران وواشنطن الخميس ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشهر الماضي.
وقال كاتس خلال احتفال عسكري إن "الجيش جاهز وفي حال تأهب لاستئناف القتال بهدف استعادة التفوق الجوي والضرب مجددا.. في إيران للقضاء على التهديدات، بما في ذلك لمرة ثالثة إذا لزم الأمر. إذا تطلب منا الأمر أن نعود (للقتال)، سنعود وبقوة أكبر".
وشنت الولايات المتحدة، الثلاثاء والخميس، ضرباتها العسكرية داخل إيران، مستهدفة مواقع ومنشآت في مناطق عدة، قالت واشنطن إنها مرتبطة بقدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وجاء التصعيد بعد هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، قالت واشنطن إن الضربات الأميركية جاءت ردا عليها، بينما لم تعلن طهران مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال": "هذا رد على قصف إيران للسفن. إذا تكرر الأمر فسيصبح الوضع أسوأ بكثير".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن القوات الأميركية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين، في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية.