وقال جعفر في بيان، إن الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، والتي كانت مخبأة في حفرة معدة لتصريف مياه الأمطار، مؤكدا أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.

وطبقا لبيانات مجلس القضاء العراقي فإن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت بعد حصيلة اليوم إلى نحو 131 مليون دولار أميركي إضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمصوغات الذهبية.

يذكر أن الجميلي اعتقل قبل أكثر من شهر بتهم فساد وأدت اعترافاته لاعتقال عدد من النواب العراقيين وكبار المسؤولين بتهم الفساد وضبط ومصادرة كميات من كبيرة الأموال والمصوغات الذهبية والعجلات والعقارات.