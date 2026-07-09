وأضافت القيادة المركزية، أن الضربات استهدفت مواقع على طول الساحل الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، وشملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت لوجستية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى زوارق عسكرية سريعة تستخدمها القوات الإيرانية في المياه الإقليمية.

ووفقا للصحيفة، فإن عدد الأهداف التي تعرضت للقصف خلال هذه العمليات يزيد بنحو 14 مرة على عدد الأهداف التي استهدفتها الولايات المتحدة في الضربات التي نفذتها أواخر يونيو الماضي.

وقالت القيادة المركزية إن الهدف من الضربات هو الحد من قدرة إيران على تنفيذ هجمات ضد السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والطاقة في العالم.

وشنت الولايات المتحدة، ليل الأربعاء، ضرباتها العسكرية داخل إيران في الليلة الثانية من التصعيد، مستهدفة مواقع ومنشآت في مناطق عدة، قالت واشنطن إنها مرتبطة بقدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء التصعيد بعد هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، قالت واشنطن إن الضربات الأميركية جاءت ردا عليها، بينما لم تعلن طهران مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال": "هذا رد على قصف إيران للسفن. إذا تكرر الأمر فسيصبح الوضع أسوأ بكثير".