وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن ثلاثة انفجارات سُمعت في كنارك، دون أن تورد معلومات فورية بشأن أسبابها أو حجم الأضرار المحتملة.

في المقابل، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه "خلافًا لبعض الأخبار المنشورة، لم يتم الإبلاغ حتى هذه اللحظة عن وقوع أي انفجارات في بندر عباس أو قشم أو سيريك أو جاسك".

من جانبه، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي "لا ينفذ حاليًا أي ضربات"، وذلك بعد تداول أنباء عن الانفجارات.

وتعد كنارك ميناءً استراتيجيًا على ساحل مكران المطل على خليج عُمان، وتقع في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القوات الجوية الأميركية قصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران خلال الليلة الماضية، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف ليشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية لقطاع النقل.

كما أعلن مدير منطقة تشابهار الحرة تعرض برج مراقبة التحكم بحركة الملاحة البحرية في تشابهار لأضرار نتيجة الغارات الأميركية الأخيرة.