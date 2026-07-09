وقالت القوات المسلحة، إن عمليات الاعتراض أدت إلى سقوط شظايا في مناطق مختلفة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر.

وأضافت: "نعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها".

وبدوره قال وزير الإعلام الأردني، إن الدفاعات الجوية للمملكة تصدت لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء البلاد، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تهديدات.

وأضاف الوزير أن مديرية الأمن العام أطلقت صافرات الإنذار في وقت سابق للتحذير من الصواريخ التي أطلقت من إيران، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها والتصدي لها.

وأكد المسؤول الأردني أن الجيش "على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة وتسخر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين".

ودعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات والمعلومات التي ستصدرها الجهات المعنية، وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة.