وهذا المسار، الذي ‌يمر عبر تركمانستان وكازاخستان، ‌يعد ⁠طريقا بريا مهما من إيران إلى الصين، وازدادت أهميته ⁠خلال الحصار الأميركي الذي فرض هذا ⁠العام على موانئ إيران.

وحسب "فارس"، فإن ​روسيا تستخدم ⁠هذا ​الطريق أيضا لنقل البضائع إلى إيران منذ ​أواخر عام 2025.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من ​إصلاحات ‌الجسر سريعا.

والأربعاء، سعت الولايات المتحدة، ضرباتها العسكرية داخل إيران في الليلة الثانية من التصعيد، مستهدفة مواقع ومنشآت في مناطق عدة، قالت واشنطن إنها مرتبطة بقدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف "زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة" في المضيق الحيوي.

وجاء التصعيد بعد هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، قالت واشنطن إن الضربات الأميركية جاءت ردا عليها، بينما لم تعلن طهران مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال": "هذا رد على قصف إيران للسفن. إذا تكرر الأمر فسيصبح الوضع أسوأ بكثير".