وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إن "القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم (الخميس)، 3 صواريخ بالستية، وصاروخا جوالا، و10 طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح".

وتابع أن ذلك أسفر "عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شضايا في عدد من المواقع بالبلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة".

وأضاف أنه "قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض".

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.