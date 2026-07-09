وأوضح رئيس مركز العلاقات العامة بالوزارة حسين كرمانبور في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "خلال سريان وقف إطلاق النار، استهدفت الولايات المتحدة 5 محافظات إيرانية" يومي الأربعاء والخميس.

وأشار إلى أن هذه الهجمات أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين، لا يزال 47 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وجاء التصعيد بعد هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، قالت واشنطن إن الضربات الأميركية جاءت ردا عليها، بينما لم تعلن طهران مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال": "هذا رد على قصف إيران للسفن. إذا تكرر الأمر فسيصبح الوضع أسوأ بكثير".

وقال في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، إن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام صفقة، مضيفا: "لقد ضربناهم بقوة كبيرة. وعندما هاجموا، رددنا عليهم بقوة أكبر".

وأكد ترامب أن الضربات الأميركية جاءت ردا بنسبة "20 إلى 1" على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية، في حين قال في وقت سابق إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد "انتهى"، مشككا في فرص صمود أي تفاهم جديد مع طهران.

ودفع التصعيد أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية، وسط مخاوف من تأثر الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل واحدا من أهم ممرات الطاقة في العالم.