وكتب كاتس على منصة "إكس"، الخميس، قائلا: "لم نطلب إذنا من أي طرف لدخول لبنان، ولا نحتاج إلى إذن لكي نبقى فيه".

وأضاف: "من حقنا وواجبنا حماية سكان الجليل والمواطنين الإسرائيليين من تهديدات حزب الله، المنظمة الإرهابية التي تسعى إلى تدمير دولة إسرائيل"، حسب تعبيره.

وتابع الوزير الإسرائيلي: "كما أوضحنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإننا سنواصل البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان، وسنعمل من داخلها بحسب الحاجة لذلك، إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان، وإزالة التهديد لسكان الشمال".

والأربعاء قال ترامب ⁠إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، لأنها ترغب في اتخاذ هذه الخطوة، رغم تصريحات نتنياهو التي تشير إلى خلاف ‌ذلك.

وأضاف الرئيس الأميركي للصحفيين خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، أنه ناقش الانسحاب مع نتنياهو.

وقال ‌ترامب: "نعم، أعتقد أنهم سيفعلون ‌ذلك، ⁠وأعتقد أنهم يريدون ذلك، من ثم لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان. نعم ⁠سينسحبون. أعتقد ‌أن الأمور ستسير على ما ⁠يرام".

وزار نتنياهو أراضي لبنانية تحتلها ⁠القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وأبلغ الجنود أن إسرائيل لن ⁠تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله المدعوم من إيران يشكل تهديدا.

وتوصلت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية في 26 يونيو إلى اتفاق أمني بوساطة أميركية، تسلم إسرائيل ‌بموجبه منطقتين للجيش اللبناني.