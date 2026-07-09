وجاء هذا التطور قبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، في مدينة مشهد الواقعة شرقي إيران.

وذكرت شركة المشغلة للسكك الحديد في إيران أن سبب توقف الخط هو "هجوم إجرامي نفذه العدو الأميركي الإسرائيلي"، استهدف مسار السكك الحديد.

وأضافت الشركة أنها أرسلت فرقا لإصلاح الأضرار، وأن السلطات تعمل على توفير وسائل نقل برية للركاب العالقين.

يأتي ذلك قبل ساعات من دفن خامنئي في مشهد، حيث من المقرر أن تبدأ المراسم بعد الظهر، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.