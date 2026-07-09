واعتبر ريش أن "هذه أخبار مرحب بها"، قائلا في منشور على منصة "إكس": "أتمنى أن يساعد هذا القرار التاريخي في منح السوريين فرصة للتعافي والازدهار وتجاوز عصر القمع في عهد الأسد أخيرا".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى عقود، في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وأبلغ روبيو الكونغرس رسميا ببدء هذه الإجراءات، على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا في غضون 45 يوما، ما لم يرفضه المشرعون، وهو أمر غير مرجح.

وأتى إعلان هذه الخطوة في يوم التقى ترامب الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا، التي دعي إليها الرئيس السوري.

ومنذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2024، عمل الشرع على إعادة ترميم العلاقة مع الولايات المتحدة، بعد سنوات طويلة من القطيعة مع نظام الأسد.

وقال روبيو في بيان: "هذه خطوة تاريخية أخرى من جانب الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق العظمة. إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري".

ويأتي الانفتاح الأميركي على الشرع رغم مخاوف إسرائيل من الحكم الجديد في سوريا عقب إطاحة بشار الأسد أواخر عام 2024.

ومنذ ذلك الحين شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، كما وسعت انتشار قواتها في جنوبي البلاد إلى جبل الشيخ، وأبعد من المنطقة العازلة في الجولان.

وحض ترامب في تصريحاته السلطات الجديدة في سوريا على تحقيق السلام مع إسرائيل، علما أن البلدين أجريا مباحثات بوساطة أميركية نتجت عنها تفاهمات محدودة على آلية تنسيق مشتركة، من دون الذهاب نحو اتفاق أوسع.

وتسعى سوريا للحصول على دعم اقتصادي لإعادة الإعمار، بعد سنوات من الحرب المدمرة التي أدت إلى صعود تنظيم "داعش" وتسببت في أزمة لاجئين كبرى.