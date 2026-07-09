وقالت الداخلية البحرينية، في بيان، إن إطلاق صفارات الإنذار جاء "نظرا لوجود خطر"، مطالبة الجميع بمتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش ، فجر الخميس، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في عدد من المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات.