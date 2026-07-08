وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، إن الضربات نُفذت "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مضيفة أن الولايات المتحدة "تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في هذا الممر المائي الدولي الحيوي".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الضربات الجديدة تمثل الجولة الثانية من الهجمات الأميركية على مواقع إيرانية، وجاءت أوسع نطاقا من تلك التي نُفذت في اليوم السابق.

وأوضح المسؤول أن الهجمات استهدفت رادارات ساحلية عسكرية، ومواقع لصواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى وقف الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وتزامنا مع الإعلان الأميركي، شهدت عدة مناطق في جنوب إيران سلسلة انفجارات، وسط تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محافظة هرمزغان.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن دوي انفجار سُمع في مدينة بندر عباس، أكبر الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي، فيما أفادت مصادر محلية بسماع انفجارات قرب بندر عباس وسيريك، إلى جانب انفجارات متتالية في جزيرة قشم، دون إعلان رسمي عن طبيعتها أو أسبابها.

وأكد التلفزيون الإيراني سماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية فُعّلت في سيريك، بينما امتدت الانفجارات إلى مواقع أخرى جنوب البلاد، شملت لاوان وكنارك وتشابهار.

وقال مراسل التلفزيون الإيراني إن ثلاثة انفجارات سُمعت في كنارك وانفجارا واحدا في تشابهار، مشيرا إلى أن مصدر هذه الأصوات لا يزال غير محدد.