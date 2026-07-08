توصل العراق إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطبيق إجراءات رقابية جديدة تهدف إلى منع وصول الدولار الأميركي إلى إيران والفصائل المسلحة المتحالفة معها، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين، أن الاتفاق أنهى تعليقا استمر أربعة أشهر لشحنات العملة الأميركية إلى بغداد.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أوقفت شحنات الأوراق النقدية إلى العراق في أواخر فبراير، مع بداية الحرب مع إيران.

وأدى القرار إلى حرمان حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من السيولة النقدية الناتجة عن عائدات صادرات النفط، التي تودع في حسابات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وجاء تعليق الشحنات في وقت تراجعت فيه صادرات النفط العراقية بشكل كبير بسبب الحرب مع إيران، في خطوة هدفت إلى زيادة الضغوط على بغداد لتقليص علاقاتها مع طهران، التي استخدمت العراق، بحسب التقرير، كمصدر للحصول على الدولار في انتهاك للعقوبات الأميركية.

ويعد هذا الإجراء جزءا من مساع أوسع للإدارة الأميركية لتعزيز علاقاتها مع بغداد بعد اندلاع الحرب.

وألغى الاحتياطي الفيدرالي، بناء على توجيهات من وزارة الخزانة الأميركية، شحنتين على الأقل من الدولار إلى العراق، إحداهما كانت تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وفقا للمسؤولين. واستؤنفت عمليات شحن النقد إلى بغداد في أواخر الشهر الماضي.

وبموجب الاتفاق، تعهدت الحكومة العراقية بمنع إيران وحلفائها من الحصول على الدولار عبر شركات الصرافة العراقية، إضافة إلى منع وصول العملة الأميركية إلى عناصر الفصائل المسلحة الموالية لإيران من خلال مدفوعات الرواتب، وفقا للتقرير.