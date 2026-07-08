وبحسب المسؤول، فقد أبلغ الرئيس ترامب نظيره السوري بأن الكونغرس سيجري الآن مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب، وذلك خلال لقائه بالرئيس السوري، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف ترامب اليوم الأربعاء: "أعتقد أنني سأفعل ذلك. لماذا لا أفعل ذلك؟ لقد قام بعمل رائع... سأفعل".

وأشاد ترامب بالرئيس السوري، واستقبله في البيت الأبيض العام الماضي وقدم إعفاء لبلاده من العقوبات الاقتصادية المستمرة منذ عقود.

ورغم أن ترامب رفع بعض القيود المفروضة على سوريا، لا تزال البلاد مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية "للدول الراعية للإرهاب"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وكانت تحركات الرئيس الأميركي جزءا من تحول استراتيجي أوسع نحو التعاون مع الحكومة في دمشق ومساعدة الشرع في الحصول على دعم دولي لإعادة بناء سوريا التي مزقتها حرب أهلية وحشية.

وتحالفت الولايات المتحدة مع تركيا، الدولة المضيفة لقمة الناتو، للمساعدة في إعادة توحيد البلاد.

ووقع ترامب الشهر الماضي أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، بما يسمح بإنهاء عزل البلاد عن النظام المالي الدولي، في إطار تعهد واشنطن بمساعدتها على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.

وألغت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من نظام العقوبات المفروض على سوريا، وأبطلت قانون قيصر الذي يفرض تدابير شاملة على الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد.

لكن واشنطن تؤكد أن العقوبات ستستمر في استهداف الأسد ومساعديه، إضافة إلى المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان وجهات أخرى تقول إنها تزعزع استقرار المنطقة.