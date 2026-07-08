حضت باكستان التي قادت الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، الطرفين على التهدئة والتزام بنود مذكرة التفاهم التي وقّعاها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تصعيد متبادل الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "تحث باكستان جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتهم المتبادلة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد"، داعية "كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى بعد هذه الهجمات.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من أنقرة، إن الإيرانيين "يقفون وراء المشكلات في المنطقة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "أهدرت الكثير من الوقت" في التعامل مع طهران.
وأكد الرئيس الأميركي مجددا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
لكن ترامب استبعد اندلاع مواجهة عسكرية مجددة مع إيران، واصفا قادة طهران الحاليين بأنهم أصبحوا "أكثر عقلانية"، ومدافعا في الوقت نفسه عن استراتيجية إدارته السابقة تجاههم.