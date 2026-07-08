ووصف ترامب في تصريحات أدلى بها في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إدارته للملف الإيراني بـ "النجاح الكبير"، مشيرا إلى أنه غيّر رأيه بشأن عقلانية القادة الإيرانيين بعد أن "تعرف عليهم عن قرب"، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب: "لقد دمرنا القوة العسكرية لإيران وقضينا على قادتها، ولا يمكن السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية".

ورغم إشارته إلى التغير في سلوك القيادة الإيرانية، أعرب الرئيس الأميركي عن شكوكه بشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، قائلا: "لست متأكدا مما إذا كنت أرغب في إبرام صفقة معهم".

وأشار ترامب إلى حجم التهديدات الأمنية التي تحيط به جراء مواقفه الصارمة السابقة تجاه طهران، مشيرا إلى أنه يأتي "رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران".