وأضاف ترامب أنه ⁠يشعر بأن ⁠إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة.

وفي ذات السياق، يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن، للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر متحفظا عن كشف هويته "يشترط لبنان انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، للمشاركة في جولة التفاوض" التي أعلنت ايطاليا وإسرائيل انها ستعقد في 15 و16 الجاري في روما، ولم يعلن لبنان موقفه الرسمي منها بعد.

وعقدت 5 جولات تفاوض سابقة بين الطرفين برعاية أميركية في واشنطن، وأثمرت الأخيرة توقيع اتفاق اطار أواخر الشهر الماضي، نص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين "تجريبيتين".