وقال ترامب، في معرض رده على سؤال بشأن احتمال استئناف الأعمال العسكرية ضد إيران: "وجهنا لهم ضربات قوية للغاية الليلة الماضية (ليل الثلاثاء)، وقد نوجه لهم ضربات قوية مرة أخرى الليلة (ليل الأربعاء)".

وجاءت تصريحات ترامب في أنقرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة.

وقال الرئيس الأميركي إن الضربات تأتي في إطار الرد المستمر على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب: "إنهم يتصرفون بشكل سيئ للغاية"، في إشارة إلى إيران، التي اتهمها بإطلاق طائرات مسيّرة وصاروخ على سفن تجارية.

كما كرر تهديداته بالسيطرة على جزيرة خرج النفطية في إيران، وإعادة فرض الحصار البحري على موانئ البلاد.

وقال ترامب: "إذا لزم الأمر سندمر محطات الكهرباء والمياه، لكنني لا أرغب في ذلك".