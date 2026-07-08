وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن "هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم".

وأعربت دولة الإمارات عن "تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية".

كما شددت الوزارة على أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية".

وأكدت أن "استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا غير مقبول، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية".