وأشار المسؤول إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، بينما لم يذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم.

وكانت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية قد أفادت بوقوع سلسلة من الانفجارات لم يتبين سببها بعد في مدينة بوشهر الساحلية، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران.

وأوضحت الوكالة أن "انفجارات سمعت في بوشهر وضواحيها"، من دون كشف مزيد من التفاصيل.

وتقع بوشهر في جنوب غرب إيران قبالة جزيرة خرج، التي تعد الميناء النفطي الرئيسي حيث يمر عادة نحو 90 بالمئة من النفط الخام الإيراني.