أعلن مسؤول محلي إيراني أن قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر جنوبي البلاد تعرضتا لاستهداف صباح الأربعاء، وذلك بعد تجدد المواجهات مع الولايات المتحدة.
وأشار المسؤول إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، بينما لم يذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم.
وكانت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية قد أفادت بوقوع سلسلة من الانفجارات لم يتبين سببها بعد في مدينة بوشهر الساحلية، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران.
وأوضحت الوكالة أن "انفجارات سمعت في بوشهر وضواحيها"، من دون كشف مزيد من التفاصيل.
وتقع بوشهر في جنوب غرب إيران قبالة جزيرة خرج، التي تعد الميناء النفطي الرئيسي حيث يمر عادة نحو 90 بالمئة من النفط الخام الإيراني.
وفي وقت سابق، نفذ الجيش الأميركي ضربات وصفت بأنها أوسع وأقوى بكثير من الجولة السابقة، مستهدفا طيفا واسعا من القدرات العسكرية الإيرانية في منطقة مضيق هرمز، ردا على هجمات طالت 3 سفن تجارية.
وشملت الأهداف أنظمة دفاع جوي إيرانية، ومنظومات للمراقبة الساحلية، وصواريخ أرض جو، ومواقع لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة ومنشآت في الموانئ.